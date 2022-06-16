В «Газпроме» рассказали о невозможности заменить оборудование Siemens

Глава «Газпрома» Миллер описал проблему с оборудованием Siemens словами «решения нет»

На сегодняшний день решить проблему с газотурбинными двигателями немецкой компании Siemens, которые используются на компрессорной станции «Портовая» для работы газопровода «Северный поток», невозможно. Об этом в рамках дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает РИА Новости.

«Никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции "Портовая", нет. Ну нет этого решения, понимаете?» — объяснил он причину снижения поставок газа в Европу.

По его словам, исправить ситуацию с оборудованием пытается Siemens, но также безрезультатно. «Газпром» снизил поставки по «Северному потоку» с 167 миллионов кубометров в сутки до 67 миллионов в связи с техническими проблемами. Компания не может использовать два газотурбинных двигателя Siemens. Один из них находится в Канаде, куда немецкая компания передала установку для ремонта. Как оказалось, технологии, использованные в двигателе, попадают под канадские санкции, поэтому их передача России запрещена.

У второго двигателя закончился срок межремонтной наработки до капитального ремонта, но отдавать ее производителю российская компания не планирует. Дело в том, что обслуживание двигателя может проводиться только в Канаде, а значит, с высокой долей вероятности вернуть не удастся и его.

Вместе с тем Миллер заметил, что пока удается компенсировать снижение поставок высокой ценой, по которой продается газ. По его словам, винить в такой стоимости энергоресурсов Европа может сама себя, и если хочет решить проблему, то стоит обратить внимание на «Северный поток-2».

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц считает, что руководство «Газпрома» лукавит, объясняя снижение поставок техническими проблемами. По его мнению, речь идет о политически мотивированном решении, таким образом Россия хочет повлиять на позицию Берлина по Украине.