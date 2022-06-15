«Газпром» остановит эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens

«Газпром» заявил об остановке эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens

«Газпром» принял решение остановить эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС Портовая. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая"», — говорится в сообщении. Суточная производительность с 16 июня составит до 67 миллионов кубометров в сутки.

Ранее стало известно о сокращении поставок одному из европейских покупателей «Газпрома» — итальянской Eni. Причины компании неизвестны. При этом 14 июня «Газпром» сообщил о проблемах с прокачкой газа в Европу, связанную с другим маршрутом — газопроводом «Северный поток».

Компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens, из-за чего поставки в газопровод могут быть обеспечены в ограниченном объеме существенно меньше планового. Как сообщала газета «Коммерсантъ», проблемы с прокачкой по «Северному потоку», связанные с невозможностью вернуть из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens, отчасти обусловлены решением Канады.