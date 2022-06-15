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«Газпром» остановит эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens

«Газпром» заявил об остановке эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

«Газпром» принял решение остановить эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС Портовая. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая"», — говорится в сообщении. Суточная производительность с 16 июня составит до 67 миллионов кубометров в сутки.

Ранее стало известно о сокращении поставок одному из европейских покупателей «Газпрома» — итальянской Eni. Причины компании неизвестны. При этом 14 июня «Газпром» сообщил о проблемах с прокачкой газа в Европу, связанную с другим маршрутом — газопроводом «Северный поток».

Компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens, из-за чего поставки в газопровод могут быть обеспечены в ограниченном объеме существенно меньше планового. Как сообщала газета «Коммерсантъ», проблемы с прокачкой по «Северному потоку», связанные с невозможностью вернуть из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens, отчасти обусловлены решением Канады.

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Платон Щукин
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