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Германия увидела политику в снижении прокачки газа по «Северному потоку»

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал снижение прокачки по «Северному потоку» политическим

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц увидел политическую мотивацию в решении «Газпрома» снизить прокачку газа по «Северному потоку» на 40 процентов, сообщает РИА Новости.

«Канцлер Шольц следует оценке профильного министра экономики и климата в этом вопросе», — сказал агентству представитель Шольца. Таким образом, по мнению канцлера, сокращение поставок в Германию не связано с техническими причинами, как утверждает «Газпром».

Ранее с таким же заявлением выступил министр экономики Германии Роберт Хабе. Его слова приводит Bloomberg: «В этом смысле у меня создалось такое впечатление, что произошедшее вчера [снижение поставок газа] было политически мотивированным решением, а не тем решением, которое можно оправдать с технической точки зрения», — отметил Хабек.

14 июня «Газпром» объявил о снижении объемов прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» на 40 процентов из-за нехватки газоперекачивающих агрегатов, находящихся на ремонте у производителя — немецкой Siemens.

Агрегаты проходят ремонт на заводе в Канаде, которая не может передать их заказчику из-за антироссийских санкций. В результате в распоряжении «Газпрома» осталось только три агрегата.

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Платон Щукин
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