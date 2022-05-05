Германия получила установки для снижения зависимости от газа из России

Немецкая RWE зафрахтовала регазификационные установки для снижения зависимости от России

Немецкая энергетическая компания RWE AG по поручению правительства Германии зафрахтовала две плавучие установки (FSRU) для регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РИА Новости.

Такое решение позволит стране снизить зависимость от российского газа. В течение года их использование позволит поставлять на рынок Германии от 10 до 14 миллиардов кубометров газа. Всего Берлин хочет получить четыре плавучих терминала.

Как стало известно из письма министерства финансов спикеру бундестага в апреле, на эти цели власти готовы выделить до трех миллиардов евро в течение десяти лет. Тогда представитель RWE сообщил, что компания намерена поучаствовать в процессе.

Обе установки, зафрахтованные RWE, принадлежат оператору Höegh LNG. Ожидается, что работать они начнут зимой.

Еще до ввода российских войск и курса Берлина на энергетическую независимость от России, в январе 2022 года, глава RWE Маркус Креббер допускал, что газопровод «Северный поток-2» не нужен. При этом он отмечал, что прекращение поставок российского газа навредит обеим сторонам.

Изменившаяся ситуация заставила Европу в срочном порядке увеличить закупки СПГ. В апреле поставки такого вида топлива стали рекордными за всю историю — 10,65 миллиарда кубометров. Аналогичные рекорды были достигнуты в январе и марте.