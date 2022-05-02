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Поставки СПГ с терминалов в Европу стали рекордными

В компании GIE заявили о рекордных поставках СПГ с терминалов в Европу в апреле

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы в апреле 2022 года стали рекордными для этого месяца. В Gas Infrastructure Europe (GIE) уточнили, что показатель оказался максимальным с 2011 года. Об этом говорят данные, полученные в компании, передает ТАСС.

В апреле поступления СПГ с терминалов в европейскую газотранспортную систему достигли 10,65 миллиарда кубометров. В GIE отметили, что это больше предыдущего рекордного показателя в 10,21 миллиарда кубометров в апреле 2019 года.

По сведениям компании, запасы сжиженного природного газа в государствах Евросоюза в настоящее время на 10 процентов выше, чем в 2021 году, и на 8 процентов больше, чем в среднем за пятилетку.

В GIE с 13 февраля отказались учитывать данные по подземным хранилищам газа (ПХГ) и терминалам приема СПГ в Британии.

Нынешний рекорд рекорд поставок сжиженного природного газа оказался третьим месячным рекордом в 2022 году — предыдущие показатели фиксировались в марте и январе.

В конце апреля власти ФРГ разработали законопроект для ускорения строительства СПГ-терминалов. Он призван ускорить строительство терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ), для сокращения зависимости ФРГ от поставок энергоресурсов из России.

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Анна Щербакова
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