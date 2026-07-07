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01:00, 7 июля 2026Ценности

Сидни Суини снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья

Актриса Сидни Суини снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Syrn
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @syrn

Американская актриса Сидни Суини стала героиней рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Syrn. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда «Эйфории» позировала в различном белье марки, в том числе в кружевном комплекте в сочетании с шелковым халатом. Кроме того, она снялась в белом корсете и чулках из ассортимента Syrn.

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7 мая 2019

В июне Сидни Суини в броском наряде засняли на свидании с миллиардером Скутером Брауном. Она предстала перед камерами в черном приталенном мини-платье с глубоким декольте.

Известно, что Суини и Браун начали встречаться в сентябре 2025 года после знакомства на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес в Венеции, Италия. В апреле текущего года Браун официально подтвердил их отношения, опубликовав совместное фото в соцсетях.

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