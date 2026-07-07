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01:01, 7 июля 2026Россия

Российский город вновь подвергся ракетной атаке

Демидов: Белгород вновь подвергся ракетной атаке ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Есть сведения о повреждениях инфраструктурных объектов, возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением в некоторых районах», — написал мэр Белгорода, уточнив, что в областном центре пострадавших нет.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем Telegram-канале уточнил, что в результате атаки в селе Беловское пострадали три человека. Им оказывают медицинскую помощь.

Ранее 5 июля ВСУ атаковали Белгород и Белгородский округ. Никто не пострадал, но были зафиксированы повреждения.

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