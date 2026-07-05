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21:26, 5 июля 2026Россия

ВСУ ударили по Белгороду

Оперштаб: ВСУ атаковали Белгород и Белгородский округ, никто не пострадал
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород и Белгородский округ. Об этом сообщает региональный оперштаб в Max.

По его данным, в Белгороде в результате удара украинского дрона о дорожное полотно были повреждены кузова и стекла четырех автомобилей, а в поселке Майский при детонации FPV-дрона получил повреждения фасад многоквартирного дома.

Кроме того, в районе поселка Комсомольский беспилотник атаковал машину и повредил ее. По предварительной информации, люди не пострадали.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за 12 часов над регионами России были сбиты 116 беспилотников. Их перехватили над Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областями, Московским регионом и Крымом.

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