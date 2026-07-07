ВСУ пытаются заманить жителей Энергодара в ловушку с несуществующим «зеленым коридором»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжительное время пытаются обманным путем заставить жителей Энергодара захотеть покинуть город. Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона, киевский режим запускает по ночам дроны с ретрансляторами и информацией о якобы срочной эвакуации.

Враг сообщает о несуществующем «зеленом коридоре» из города с пяти до 11 утра. Сами же ВСУ в это время дистанционно минируют дорогу из Энергодара магнитными минами, на которых двигающиеся в этот период машины подрываются.

Так, с 27 июня жители Энергодара игнорируют активные попытки ВСУ агитировать их уехать из города. Однако по указанной дороге ежедневно людям приходится ездить на работу и обратно. По этому же пути в город идут жизненно важные грузы, в том числе и продукты.

Ранее ВСУ вновь атаковали Курск, вражеский беспилотник врезался в высотку, а также обломками повреждены несколько частных жилых домов.