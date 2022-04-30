Власти ФРГ разработали законопроект для ускорения строительства СПГ-терминалов

Власти Германии разработали законопроект для ускорения строительства СПГ-терминалов

Власти Германии разработали законопроект, призванный ускорить строительство терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ), для сокращения зависимости ФРГ от поставок энергоресурсов из России. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Отмечается, что закон призван ускорить выполнение процедур согласования и утверждения, а также предоставление государственных заказов и концессий, чтобы быстрее получить разрешения и интегрировать СПГ в немецкий рынок.

В частности, регулирующие органы должны получить право при определенных условиях временно приостанавливать выполнение определенных требований, таких как оценка воздействия на окружающую среду. Закон будет применяться к плавучим и наземным терминалам по приему СПГ, которые, как ожидается, должны быть одобрены и введены в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Руководство ФРГ сейчас работает над тем, чтобы как можно быстрее отказаться от поставок энергоресурсов из России, однако прямо сейчас позволить себе этого не может, поскольку это грозит серьезным кризисом в экономике. Согласно официальному прогнозу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, полная независимость от российского газа будет достигнута к лету 2024 года. Поставки угля и нефти предполагается заменить уже в текущем году.