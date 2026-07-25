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12:00, 25 июля 2026 (обновлено: 12:13, 25 июля 2026)Бывший СССР

Отключение света в Грузии объяснили

Отключение света в Грузии объяснили аварией на ЛЭП «Имерети»
Мария Винар

Фото: Albert Gea / Reuters

Директор крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции Ингурская ГЭС Леван Мебония объяснил отключение света на территории Грузии. Его комментарии приводит телеканал «ТВ Пирвели».

Мебония сообщил, что масштабная приостановка подачи электроэнергии связана с отключением 500-киловольтной линии электропередачи (ЛЭП) «Имерети». По его словам, именно на нее приходится нагрузка энергосистемы всей страны.

«После ее отключения был нарушен режим работы, и энергосистема полностью распалась. Сейчас мы находимся в процессе ликвидации аварии», — пояснил он.

При этом Мебония не стал раскрывать причину отключения ЛЭП «Имерети».

Отключение электричества в Грузии произошло 23 июля. Без света остались жители Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети и Телави. Позже, 24 июля, электроэнергия пропала и в Абхазии.

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