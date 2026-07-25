Отключение света в Грузии объяснили аварией на ЛЭП «Имерети»

Директор крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции Ингурская ГЭС Леван Мебония объяснил отключение света на территории Грузии. Его комментарии приводит телеканал «ТВ Пирвели».

Мебония сообщил, что масштабная приостановка подачи электроэнергии связана с отключением 500-киловольтной линии электропередачи (ЛЭП) «Имерети». По его словам, именно на нее приходится нагрузка энергосистемы всей страны.

«После ее отключения был нарушен режим работы, и энергосистема полностью распалась. Сейчас мы находимся в процессе ликвидации аварии», — пояснил он.

При этом Мебония не стал раскрывать причину отключения ЛЭП «Имерети».

Отключение электричества в Грузии произошло 23 июля. Без света остались жители Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети и Телави. Позже, 24 июля, электроэнергия пропала и в Абхазии.