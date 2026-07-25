В России высказались о приговоре по делу о крушении батискафа с россиянами в Египте

СК: Приговор по крушению батискафа с россиянами в Египте несоизмерим с масштабом трагедии

Виновные в крушении прогулочного батискафа «Синдбад» у берегов Хургады получили незначительные сроки лишения свободы и штраф, что несоизмеримо с масштабом трагедии. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виталий Саксин.

Суд в Египте приговорил капитана затонувшего в марте батискафа, на борту которого находились российские туристы, к двум годам тюрьмы. Он сможет подать апелляцию и выйти на свободу под залог в двух тысяч египетских фунтов (около 3,3 тысячи рублей). Второй фигурант дела отвечал за техобслуживание батискафа: суд постановил заключить его в тюрьму на полгода и возможностью выйти под залог.

Известно, что капитану судна предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и нанесении телесных повреждений. В суде он подтвердил, что ему удалось вывести большое число пассажиров, и он был последним, кто покинул подводную лодку.

Саксин отметил, что ведомство продолжает взаимодействие с египетской стороной, чтобы получить полный доступ к материалам дела и результатам технической экспертизы судна. «Для нас основная версия крушения остается неизменной и связана именно с грубейшими нарушениями, допущенными этими лицами, и полным пренебрежением правилами безопасности», — заявил он.

Батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов, затонул в Египте 27 марта 2025 года. Большинство людей спаслись, их доставили в больницы, однако шестерым пассажирам, в том числе двоим детям, выжить не удалось.