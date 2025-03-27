В генконсульстве подтвердили гибель шести россиян при крушении батискафа у берегов Египта

Генконсульство РФ подтвердило гибель 6 россиян при крушении батискафа в Египте

Шестеро россиян погибли в Египте при крушении батискафа. Это подтвердило генконсульство РФ в Хургаде в своем Telegram-канале.

Дипломаты уточнили, что среди жертв ЧП — двое детей. В больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних, их состояние не вызывает опасений.

Прогулочный батискаф «Синдбад» затонул в Египте 27 марта. На борту находились 45 туристов, а также члены экипажа. Большинство людей спаслись, их госпитализировали.

Позднее находившаяся в батискафе россиянка раскрыла подробности о его крушении. Вскоре после того, как люди спустились в судно, туда начала поступать вода. «Когда начали спускаться внутрь, чтобы занять места, неожиданно полилась вода.