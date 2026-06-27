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04:51, 27 июня 2026Россия

ВСУ атаковали Севастополь

Развожаев: Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь беспилотниками. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Он проинформировал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) и мобильных огневых групп, призвав сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. По словам чиновника, уже сбиты два дрона в в Балаклавском районе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении семи беспилотников, летевших на столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В ночь с 25 на 26 июня ВСУ совершили саму массовую атаку на российские регионы с начала специальной военной операции. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили над территорией страны 660 украинских дронов.

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