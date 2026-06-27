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04:18, 27 июня 2026Россия

На подлете к Москве уничтожили семь беспилотников

Силы ПВО Минобороны сбили еще семь беспилотников на подлете к Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.

Он рассказал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Подробности происшествия градоначальник не привел.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате 68 беспилотников над территорией страны. Дроны были сбиты над приграничными регионами, Калужской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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