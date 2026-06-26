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20:57, 26 июня 2026Россия

Минобороны выпустило заявление о боестолкновениях над Крымом, приграничьем и Черным морем

Минобороны России: За шесть часов системы ПВО сбили 68 украинских БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за шесть часов десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что атаки велись с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Системам ПВО удалось сбить 68 беспилотников.

Под ударами оказались приграничные регионы, Калужская, Орловская, Тульская области, Московский регион, Крым, а также акватории Азовского и Черного морей, добавили в оборонном ведомстве.

До этого стало известно о рекордной атаке украинских войск на Россию. Так, в ночь на 26 июня системы противовоздушной обороны сбили над регионами страны более 600 украинских беспилотников.

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