Средства ПВО в ночь на 26 июня сбили над регионами России 660 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 25 на 26 июня сбили над регионами России более 600 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое заявление после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сделали в Министерстве обороны России.

Всего над Россией уничтожено 660 дронов. Как следует из открытых данных, атака стала самой массовой с начала специальной военной операции — ранее рекордным по количеству уничтоженных БПЛА считался удар в ночь на 17 мая, когда было сбито 556 дронов.

Из сообщения Минобороны следует, что атаке подверглись 13 регионов страны, среди которых Московский регион, Тульская, липецкая, Воронежская и Калужская области. Кроме того, БПЛА были уничтожены над Черным и Азовским морями. Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу. О разрушениях и пострадавших в сводке Минобороны не говорится.

Ранее власти Тульской области объявили о новой волне массированной атаки. После того, как над этим граничащим с Московской областью регионом сбили 73 дрона, средства ПВО уничтожили еще 84 БПЛА.