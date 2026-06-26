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07:51, 26 июня 2026Россия

Минобороны сделало заявление после рекордной атаки ВСУ на регионы России

Средства ПВО в ночь на 26 июня сбили над регионами России 660 украинских БПЛА
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 25 на 26 июня сбили над регионами России более 600 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое заявление после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сделали в Министерстве обороны России.

Всего над Россией уничтожено 660 дронов. Как следует из открытых данных, атака стала самой массовой с начала специальной военной операции — ранее рекордным по количеству уничтоженных БПЛА считался удар в ночь на 17 мая, когда было сбито 556 дронов.

Из сообщения Минобороны следует, что атаке подверглись 13 регионов страны, среди которых Московский регион, Тульская, липецкая, Воронежская и Калужская области. Кроме того, БПЛА были уничтожены над Черным и Азовским морями. Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу. О разрушениях и пострадавших в сводке Минобороны не говорится.

Ранее власти Тульской области объявили о новой волне массированной атаки. После того, как над этим граничащим с Московской областью регионом сбили 73 дрона, средства ПВО уничтожили еще 84 БПЛА.

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