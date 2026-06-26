Объявлено о новой волне массированной атаки на граничащий с Московской областью регион

Губернатор Миляев: Над Тульской областью сбили еще 84 украинских беспилотника

После того как Тульскую область атаковали 73 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), над регионом сбили еще 84 беспилотника. О новой волне массированной атаки на граничащий с Московской областью регион сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Чиновник объявил, что налет Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще не окончен — опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Напоминаю, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб Дмитрий Миляев

Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбили 45 беспилотников. Три столичных аэропорта частично прекратили работу — Домодедово, Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы «по согласованию с соответствующими органами».