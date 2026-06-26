На подлете к Москве сбили 45 беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении 45 беспилотников, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) с начала суток сбили на подлете к столице 45-й беспилотник. Информацию об уничтожении дронов глава города приводит в своем канале в Max.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин. Других подробностей он не привел.

Три столичных аэропорта частично прекратили работу — Домодедово, Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы «по согласованию с соответствующими органами». Как сообщили в Росавиации, это связано с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

22 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Центру космической связи (ЦКС) «Дубна» в Подмосковье. Накануне атаки на станцию на территории Московской области была объявлена ракетная опасность. До этого Собянин отчитался об уничтожении 84 украинских дронов на подлете к Москве.