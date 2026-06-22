ВСУ ударили дронами по Центру космической связи «Дубна» в Подмосковье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Центру космической связи (ЦКС) «Дубна» в Подмосковье. Об этом сообщили представители пресс-службы госпредприятия «Космическая связь».

Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Предпринимаются меры по ликвидации последствий. Персонал ЦКС не пострадал пресс-служба «Космической связи»

Накануне атаки на станцию на территории Московской области была объявлена ракетная опасность. Жителей столицы предупредили об этом в официальном приложении для экстренных оповещений «112 МО». Еще раньше мэр города Сергей Собянин отчитался об уничтожении 84 украинских дронов на подлете к Москве. Градоначальник сообщил, что в ходе атаки обошлось без разрушений, другой информации о районах падения обломков беспилотников или последствиях удара представлено не было.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Дубна» является крупнейшей станцией космической связи в стране

ЦКС «Дубна» является крупнейшим телепортом в России и одним из самых крупных в Восточной Европе. Об основных функциях станции после атаки на нее напомнил военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, «Дубна» начала свою работу еще в 1980 году — тогда станция была олимпийским объектом, так как именно через нее вели трансляцию Олимпиады-80 в Москве на страны Европы и Атлантики. В феврале 2025-го ЦКС отметил свое 45-летие.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

«Дубна» обеспечивает связь со спутниками, а также распространяет федеральное, региональное и коммерческое вещание. Кроме того, данный ЦКС отвечает за обеспечение приоритетной президентской и правительственной спутниковой связи.

Также «Дубна» контролирует телеметрию, слежение и управление космическими аппаратами, развертывание ведомственных и корпоративных сетей связи, выполняет мониторинг орбитальных испытаний.

В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать ЦКС «Дубна»

Попытавшись атаковать дронами крупнейший космический центр в России, ВСУ рассчитывали нарушить космические коммуникации страны и работу оборонной промышленности. Такой вывод сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он подчеркнул, что, несмотря на старания противника, удар по ЦКС не увенчался успехом. При этом депутат призвал российские спецслужбы как можно скорее установить организаторов атаки. Он не исключил, что в произошедшем вновь могут быть замешаны заинтересованные лица с Запада.

Надо выявлять всю цепочку — от поставки до организации и в обратную сторону. Должны ответить все поголовно, причем пофамильно и персонально Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Колесник добавил, что после случившегося Россия должна не просто дать сокрушительный ответ, но и задать несколько вопросов коллегам на Западе, «причем настолько тяжелых, что под их грузом противоположная сторона может обрушиться».