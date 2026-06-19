Российские войска уничтожили важный энергетический объект на Украине. Под удары также попали дроноводы и наемники из Южной Америки

Минобороны РФ сообщило об уничтожении энергетического объекта ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 19 июня нанесли удары возмездия по объектам в шести областях Украины. Минобороны сообщило об уничтожении важного энергетического объекта в Харьковской области.

«Расчет БПЛА "Герань" уничтожил важный энергетический объект, используемый в интересах ВСУ, в районе населенного пункта Золочев, Харьковская область», — сказано в заявлении военного ведомства.

Помимо этого, российские военнослужащие атаковали вражеский эшелон с топливом и вооружением под Харьковом. От удара также пострадал военный институт танковых войск и склад таможенно-логистического комплекса UNIT.

С 13 по 19 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами Минобороны России

В результате атаки поражены объекты ОПК, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также военные аэродромы, склады боеприпасов и пункты временной дислокации бойцов ВСУ.

Под удар попали объекты в Киевской, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Николаевской областях, а также в украинских частях Донбасса и Новороссии.

Уничтоженный под Харьковом объект назвали «логистической артерией» ВСУ

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале отметил, что объект под Харьковом — ключевой энергоузел северо-запада Харьковщины, так как именно там сходятся подстанции «Золочев» и «Золочев-35», которые питают тяговые подстанции Украинской железной дороги на электрифицированной линии Харьков — Одноробовка — Готня.

Это прифронтовая логистическая артерия купянско-богодуховского направления — по ней идет переброска техники, БК и личного состава ВСУ. Обесточивание тяги останавливает электровозы и сажает участок на тепловозы с падением пропускной способности Александр Коц военкор

По его словам, от этого узла «кормятся» тыловые объекты и его восстановление в условиях дефицита резерва на Украине займет недели.

Под удар ВС РФ попали украинские дроноводы и наемники из Южной Америки

Удары возмездия по Украине, охватившие, в частности, несколько населенных пунктов Харьковской области, стали ответом на крупнейшую за последние два года атаку ВСУ на Москву. По данным RT, российские военные уничтожили пункт запуска беспилотников и блиндажи ВСУ на добропольском направлении.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Также известно об ударе по украинским дроноводам и наемникам из Южной Америки.

«В Старом Салтове под удар, говорят, попали дроноводы и наемники из Южной Америки. Но нужно подтверждение. Под Волчанском — подкрепления ВСУ, боевики пытаются зайти с обеих сторон реки Оскол», — рассказал в беседе с aif.ru координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

С 17 на 18 июня Москва подверглась крупнейшей за два года атаке ВСУ. По словам мэра столицы Сергея Собянина, были сбиты почти 200 БПЛА. Всего по России выпустили более 500 беспилотников — кроме Москвы и Подмосковья, под удар попали Орловская, Смоленская, Тамбовская, Липецкая, Калужская, Владимирская и другие области, а также Республика Крым.