В Минобороны сообщили о семи ударах возмездия по объектам на Украине

В Минобороны сообщили о семи ударах возмездия по объектам на Украине за неделю

Российские военные нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине за неделю. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, с 13 по 19 июня Вооруженными силами России был нанесен один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Уточняется, что в результате атак были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также военные аэродромы.

Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов и горючего, территориальным центрам комплектования, местам сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее стало известно о взятии российскими военными населенного пункта Юрковка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Операцию провели бойцы группировки войск «Южная».