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12:14, 19 июня 2026Россия

Российские военные объявили о взятии населенного пункта в ДНР

Минобороны: Российские военные объявили о взятии Юрковки в ДНР
Майя Назарова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные объявили о взятии населенного пункта Юрковка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в ходе очередного брифинга Минобороны.

В ведомстве уточнили, что операцию провели бойцы группировки войск «Юг».

В Минобороны рассказали, что за неделю российские военнослужащие освободили 37 опорных пунктов и 251 здание в Красном Лимане в ДНР.

«На прошедшей неделе подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Артема и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики», — добавили в оборонном ведомстве.

До этого стало известно, что армия России уничтожила важный энергетический объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Удар был нанесен с помощью беспилотника «Герань».

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