Россия ударила по важному энергетическому объекту на Украине

Минобороны: ВС РФ уничтожили важный энергетический объект ВСУ под Харьковом

Армия России уничтожила важный энергетический объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в «Максе».

В военном ведомстве уточнили, что удар наносился с помощью беспилотника «Герань». Российские военнослужащие поразили объект в районе поселка Золочева.

Минобороны также опубликовало кадры нанесения удара.

Ранее армия России нанесла групповой удар по Украине. Как утверждало Минобороны, российские военные ударили по объектам топливно-энергетического комплекса, которые использовались ВСУ. Кроме того, атаке подверглись склады горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.