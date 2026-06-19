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10:52, 19 июня 2026Россия

Россия ударила по важному энергетическому объекту на Украине

Минобороны: ВС РФ уничтожили важный энергетический объект ВСУ под Харьковом
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Армия России уничтожила важный энергетический объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в «Максе».

В военном ведомстве уточнили, что удар наносился с помощью беспилотника «Герань». Российские военнослужащие поразили объект в районе поселка Золочева.

Минобороны также опубликовало кадры нанесения удара.

Ранее армия России нанесла групповой удар по Украине. Как утверждало Минобороны, российские военные ударили по объектам топливно-энергетического комплекса, которые использовались ВСУ. Кроме того, атаке подверглись склады горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.

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