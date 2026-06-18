Армия России нанесла ответный удар по Украине

Минобороны России отчиталось об ударе по топливно-энергетическому комплексу Украины

В ночь на 18 июня Российская армия в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесла групповой удар по Украине. Об этом отчиталось Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности поражены объекты топливно-энергетического комплекса, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, атакованы склады горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Затурино Полтавской области.

Ранее сообщалось о серии взрывов, прогремевших в ночь на четверг в Киеве. Кроме того, воздушная тревога объявлялась в Киевской области. Мониторинговые каналы предупреждали об угрозе прилета баллистических ракет.

Днем 17 июня беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, ехавшей на отдых в Геленджик через Брянскую область. Пострадали восемь человек, среди которых шестеро детей. Жертвой удара стала женщина 1985 года рождения, сопровождавшая школьников.