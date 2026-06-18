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01:41, 18 июня 2026Бывший СССР

В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве прозвучала серия взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Thomas Peter / Reuters

В украинской столице прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Киев».

В Киевской области объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе прилета баллистических ракет.

Кроме того, взрывы прогремели в Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также в Одессе. В последней, среди прочего, были атакованы цели при помощи безэкипажных катеров.

Последствия ударов пока неизвестны.

17 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус с детьми в Брянской области. Футбольная команда из Гомеля ехала на отдых в Геленджик, когда по автобусу ударил беспилотник самолетного типа. В Кремле произошедшее назвали террористическим актом.

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