Налет ВСУ на Москву назвали крупнейшим за два года

ТАСС: Налет дронов ВСУ на Москву — крупнейший за два года

Налет дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву — крупнейший за два года. Таковой попытку атаки назвали в ТАСС.

Авторы заметки агентства сделали такой вывод на основе подсчета упомянутых мэром Москвы Сергеем Собяниным сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На момент публикации это число составляло 137.

При этом позже Собянин сообщил еще о десятках подбитых БПЛА — их число увеличилось до 180.

Всего в ночь на 18 июня ВСУ выпустили по России 555 БПЛА. Кроме Москвы и Подмосковья под удар попали Орловская, Смоленская, Тамбовская, Липецкая, Калужская, Владимирская и другие области, а также Республика Крым.