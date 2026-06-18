Число сбитых на подлете к Москве украинских беспилотников достигло 180

Мэр Собянин: Число сбитых на подлете к Москве БПЛА ВСУ достигло 180

Число сбитых на подлете к Москве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло 180. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В 7:24 он сообщал об уничтожении 52 БПЛА, за час до того — еще 43 дронов, суммарно же с 00:00 говорилось о 137 сбитых летательных аппаратах. Таким образом, с 7:24 это число увеличилось на 43 единицы.

Как сообщил чиновник, средства противовоздушной обороны продолжают отражение атаки беспилотников.

Ранее сообщалось о повреждениях после попадания украинских БПЛА в Московский нефтеперерабатывающий завод.