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08:27, 18 июня 2026Россия

Число сбитых на подлете к Москве украинских беспилотников достигло 180

Мэр Собянин: Число сбитых на подлете к Москве БПЛА ВСУ достигло 180
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Число сбитых на подлете к Москве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло 180. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В 7:24 он сообщал об уничтожении 52 БПЛА, за час до того — еще 43 дронов, суммарно же с 00:00 говорилось о 137 сбитых летательных аппаратах. Таким образом, с 7:24 это число увеличилось на 43 единицы.

Как сообщил чиновник, средства противовоздушной обороны продолжают отражение атаки беспилотников.

Ранее сообщалось о повреждениях после попадания украинских БПЛА в Московский нефтеперерабатывающий завод.

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