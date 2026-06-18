«Я давно убежден, что слов недостаточно». Лавров сделал заявление после крупнейшей за два года атаки ВСУ на Москву

Лавров сообщил о регулярных ударах по целям на Украине

Россия поменяет стратегию и теперь начнет наносить удары по украинской территории на постоянной основе. Все это станет ответом на действия Киева, в том числе на сегодняшнюю атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он указал, что под удары должны попасть те цели, от которых зависит боеспособность армии Украины.

Я давно уже убежден, что слов недостаточно Сергей Лавров министр иностранных дел России

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российский генерал призвал «бить противника нещадно» за атаку на Москву

Также об ответе на атаку БПЛА на Москву высказался генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. Он призвал «бить противника нещадно».

Гурулев считает необходимым наращивать силы российских систем ПВО. Кроме того, по его словам, надо усилить удары по объектам на Украине.

Бить противника нещадно, не заморачиваясь Андрей Гурулев генерал-лейтенант запаса

Помимо этого, армия России должна «разнести всю верхушку» и «поставить на колени всю промышленность». Немаловажным, как он уточнил, остается и успех на фронте — продвижение вперед и взятие под контроль городов и поселков.

В свою очередь, зампред комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что Киев безумствует. Главной причиной этого сенатор назвал помощь со стороны Европейского союза и НАТО, которые, по его мнению, подталкивают Украину к таким действиям.

Названы главные цели для устранения после украинской атаки

После масштабного налета дронов ВСУ на российскую столицу военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал несколько целей для предотвращения возможных повторов. Прежде всего, утверждает он, России необходимо устранить человека, являющегося главой офиса президента Украины — Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Затем под пристальное внимание России, в том числе ее армии, должны попасть командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадяр и главком ВСУ Александр Сырский.

Дандыкин также призвал «сровнять с землей значимые военные объекты на территории противника». Кроме того, он настоял на том, чтобы Российская армия не била «в ответ» на украинские атаки, а просто постоянно наносила удары по объектам противника.

Военный эксперт отдельно подметил важность ударов и дальнейшего уничтожения всех вспомогательных компонентов, которые завозятся с европейских и американских заводов и собираются на территории Украины. По его словам, надо бить не просто по местам производств, но и по тем, где происходит подготовка операторов дронов.

Его мнение разделяют и члены Госдумы. В частности, Виктор Соболев уже призвал ускорить продвижение российских войск в специальной военной операции (СВО). Алексей Журавлев же заявил о необходимости «начать воевать всерьез».

Москва пережила самый масштабный налет дронов ВСУ

В четверг, 18 июня, Москва подверглась самой масштабной за два года атаке ВСУ. На подлете к столице было сбито почти 200 БПЛА.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что на фоне налетов дронов был поврежден Московский нефтеперерабатывающий завод.

ВСУ также атаковали объекты в Московской области — в регионе пострадали 17 человек. Сведения о раненых были из Раменского, Солнечногорска, Люберец и Котельников. Среди госпитализированных оказались дети.

По стране, как отметили в Минобороны, в общей сложности системы ПВО в ночь на 18 июня уничтожили 992 дрона, 10 управляемых авиабомб и 4 крылатые ракеты «Фламинго». Под украинские удары попали Орловская, Смоленская, Тамбовская, Липецкая, Владимирская области, а также Крым.

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В России спрогнозировали рост числа атак БПЛА со стороны Украины

Военный эксперт Юрий Кнутов успел предположить, что дальше рост числа атак с применением БПЛА может только увеличиться. По его мнению, резкий рост может быть вызван кратным увеличением производства украинских дронов.

Тогда же эксперт спрогнозировал, что в скором времени атаки со стороны Украины будут ежедневными. Условием станет то, что Киев может наладить производство дронов и начнет готовить к налетам 7-10 миллионов единиц в год.

Если это воплотится в жизнь, то такие атаки на территорию России, как сегодняшняя, будут обыденностью. Мало того, интенсивность может вырасти в пять раз и более Юрий Кнутов военный эксперт

В связи с этим эксперт предложил включить в российскую оборону лазеры, электромагнитную технику и аэростаты — все для борьбы с дронами. Сейчас, по его мнению, ключевая задача как раз заключается в том, чтобы создать эффективные средства ПВО на местах.