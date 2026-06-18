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16:33, 18 июня 2026Россия

Военный эксперт спрогнозировал рост числа атак БПЛА со стороны Украины

Военный эксперт Кнутов: Россию ожидают ежедневные атаки пятью тысячами БПЛА ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu via Getty Images

Резкий рост атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по российской территории может быть вызван кратным увеличением производства украинских дронов. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Ридусом».

Эксперт спрогнозировал, что в скором времени могут начаться ежедневные атаки со стороны Украины с применением пяти тысяч БПЛА. Условием станет то, что Киев может наладить производство дронов и начнет готовить к налетам 7-10 миллионов единиц в год.

«Если это воплотится в жизнь, то такие атаки по территории России, как сегодняшняя, будут обыденностью. Мало того, интенсивность ударов может вырасти в пять раз и более», — указал он. На фоне этого эксперт предложил включать в российскую оборону лазеры, электромагнитную технику и аэростаты — все для борьбы с дронами. Сейчас, по его мнению, ключевая задача как раз заключается в том, чтобы создать эффективные средства ПВО на местах.

Помимо этого, важно понять, что делать с находящимися в странах Европы предприятиями, на которых производятся дроны, продолжил военный эксперт. Нынешние удары по украинским складам и местам сборки хоть и наносят вред, но в глобальном смысле они малоэффективны. В связи с этим специалист призвал власти России как можно скорее решить вопрос с тем, наносить ли удары по европейским заводам БПЛА или нет.

В четверг, 18 июня, Москва подверглась самой масштабной за два года атаке ВСУ. На подлете к столице были сбиты почти 200 БПЛА. По стране, как отметили в Минобороны, в общей сложности системы ПВО в ночь на 18 июня уничтожили 992 дрона, 10 управляемых авиабомб и четыре крылатые ракеты «Фламинго».

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