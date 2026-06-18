Военный эксперт спрогнозировал рост числа атак БПЛА со стороны Украины

Военный эксперт Кнутов: Россию ожидают ежедневные атаки пятью тысячами БПЛА ВСУ

Резкий рост атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по российской территории может быть вызван кратным увеличением производства украинских дронов. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Ридусом».

Эксперт спрогнозировал, что в скором времени могут начаться ежедневные атаки со стороны Украины с применением пяти тысяч БПЛА. Условием станет то, что Киев может наладить производство дронов и начнет готовить к налетам 7-10 миллионов единиц в год.

«Если это воплотится в жизнь, то такие атаки по территории России, как сегодняшняя, будут обыденностью. Мало того, интенсивность ударов может вырасти в пять раз и более», — указал он. На фоне этого эксперт предложил включать в российскую оборону лазеры, электромагнитную технику и аэростаты — все для борьбы с дронами. Сейчас, по его мнению, ключевая задача как раз заключается в том, чтобы создать эффективные средства ПВО на местах.

Помимо этого, важно понять, что делать с находящимися в странах Европы предприятиями, на которых производятся дроны, продолжил военный эксперт. Нынешние удары по украинским складам и местам сборки хоть и наносят вред, но в глобальном смысле они малоэффективны. В связи с этим специалист призвал власти России как можно скорее решить вопрос с тем, наносить ли удары по европейским заводам БПЛА или нет.

В четверг, 18 июня, Москва подверглась самой масштабной за два года атаке ВСУ. На подлете к столице были сбиты почти 200 БПЛА. По стране, как отметили в Минобороны, в общей сложности системы ПВО в ночь на 18 июня уничтожили 992 дрона, 10 управляемых авиабомб и четыре крылатые ракеты «Фламинго».