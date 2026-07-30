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10:21, 30 июля 2026Мир

Саудовская Аравия обратилась с призывом к США

Саудовская Аравия призвала США воздержаться от ударов по хуситам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Saudi Press Agency / Handout / Reuters

Министр обороны королевства Саудовская Аравия принц Халид бин Салман встретился в Вашингтоне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и призвал американскую администрацию не наносить удары по йеменским хуситам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, саудовский министр выступил с призывом не обострять конфликт на Ближнем Востоке. Встреча прошла на фоне совместных американо-саудовских ударов по Ираку, а также после заявлений хуситов о морской блокаде Саудовской Аравии и атаке на два саудовских танкера в Красном море.

Ранее стало известно, что хуситы приступили к блокаде саудовских портов, атаковали два саудовских танкера в Красном море, а позднее объявили об атаке на объекты Saudi Aramco.

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