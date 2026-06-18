Лавров анонсировал регулярные удары по Украине

Лавров: Россия будет наносить регулярные удары по целям на Украине

Россия регулярно будет наносить удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он отметил, что под атакой окажутся цели, от которых зависит боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины», — рассказал дипломат.

В ночь на 18 июня Москва подверглась самой крупной за два года атаке беспилотников. Всего ВСУ выпустили по России 555 БПЛА, кроме Москвы и Подмосковья под удар попали Орловская, Смоленская, Тамбовская, Липецкая, Калужская, Владимирская и другие области, а также Республика Крым.