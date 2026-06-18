Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:36, 18 июня 2026Бывший СССР

Лавров анонсировал регулярные удары по Украине

Лавров: Россия будет наносить регулярные удары по целям на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Россия регулярно будет наносить удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он отметил, что под атакой окажутся цели, от которых зависит боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины», — рассказал дипломат.

В ночь на 18 июня Москва подверглась самой крупной за два года атаке беспилотников. Всего ВСУ выпустили по России 555 БПЛА, кроме Москвы и Подмосковья под удар попали Орловская, Смоленская, Тамбовская, Липецкая, Калужская, Владимирская и другие области, а также Республика Крым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров анонсировал регулярные удары по Украине

    Тысячелетнее дерево Робин Гуда погубили в Великобритании

    Врач перечислила признаки требующей обращения к врачу усталости

    Глава Международной федерации бенди подал в отставку из-за позиции по России

    Захарова резко отреагировала на слова командующего ВВС Германии об ударах по России

    Прокуроры обсудили туризм и гостеприимство в Москве

    Стал известен план российских войск по обвалу фронта ВСУ

    Военный эксперт спрогнозировал рост числа атак БПЛА со стороны Украины

    Мороженое оказалось опасно при одной болезни

    В Минске представили антидроновый пикап «Рокот»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok