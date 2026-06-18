Генерал-лейтенант высказался об ответе на крупнейшую за два года атаку ВСУ на Москву

Депутат Госдумы Гурулев после атаки ВСУ на Москву призвал «бить противника нещадно»

Депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев призвал в ответ на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Москву «бить противника нещадно». Свое мнение парламентарий высказал в беседе с RTVI.

Гурулев считает необходимым наращивать систему противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, по его словам, нужно усилить удары по украинским объектам. «Бить противника нещадно, не заморачиваясь. Просто надо бить, уничтожить всю верхушку, разгромить все пункты управления, поставить на колени всю промышленность, иметь успех на фронте, занимать территории города, поселки. И тогда ничего лететь не будет, в том числе в Московский НПЗ [нефтеперерабатывающий завод]», — заявил парламентарий.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя атаку на Москву в беседе с «Лентой.ру», заявил, что Киев обезумел. Главной причиной этого сенатор назвал поддержку со стороны Евросоюза и НАТО, которые, по его мнению, подталкивают Украину к таким действиям.

Утром 18 июня ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на Москву. Согласно данным мэра столицы Сергея Собянина, средства ПВО сбили более 190 беспилотников. По его словам, оказался поврежден Московский НПЗ. В Подмосковье пострадали 17 человек. Сведения о раненых поступали из Раменского, Солнечногорска, Люберец и Котельников. Среди госпитализированных есть дети.