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11:56, 18 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России заявили о безумии Киева на фоне новой атаки на Москву

Сенатор Карасин заявил о безумии Киева на фоне новой атаки на Москву
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Киеве потеряли здравый смысл, чувство реальности и чувство меры, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на крупнейшую за два года атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву.

«Общее впечатление такое, что киевский режим обезумел. Обезумел по многим причинам, но главная из них — это твердая поддержка со стороны Евросоюза, НАТО. Их подталкивают к этому или, по крайней мере, не останавливают. Они потеряли здравый смысл. И это грозит серьезными последствиями для международной стабильности и, самое главное, серьезными последствиями для самой Украины», — заметил Карасин.

Сенатор добавил, что за последние сутки ВСУ запустили на российские регионы более 500 дронов.

«И число этих дронов растет и растет. Люди потеряли чувство реальности и меры. Это чрезвычайно опасно. Мы терпеть этого не будем и будем принимать адекватные меры защиты и противодействия этому и на международной арене, и в военном ключе», — заключил он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли крупнейший за два года удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Москве. Такой вывод следует, исходя из упомянутого мэром столицы Сергеем Собяниным числа сбитых дронов. В общей сложности дежурные средства ПВО уничтожили более 190 вражеских беспилотников за ночь и утро четверга, 18 июня.

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