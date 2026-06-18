Губернатор опубликовал подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Подмосковье

Воробьев: При атаке ВСУ ранены жители Люберец, Солнечногорска, Раменского и Котельников

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье ранены жители Люберец, Солнечногорска, Раменского и Котельников. Подробности о 17 пострадавших опубликовал губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram.

Так, в Раменском ранены три человека. В местную больницу с травмами живота, таза и конечностей доставили 22-летнего мужчину. В Центр охраны материнства и детства госпитализирована 10-летняя девочка с травмами голеней. В Жуковской больнице врачи оказывают помощь 35-летнему мужчине с повреждениями голеней, бедра, плеча и шеи.

В Солнечногорске ранен осколком в плечо 46-летний мужчина, которому помогли амбулаторно. Еще двое мужчин пострадали в Люберцах, их доставили в больницу в состоянии средней тяжести с травмой бедра и переломом руки. В Дзержинском госпитализировали мужчину с травмами шеи.

В Котельниках пострадали восемь человек, пять из которых проходят лечение в Люберецкой больнице. Это четверо мужчин с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести, а также 58-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и ранениями плеча. Помимо этого, в Центр охраны материнства и детства доставили трехлетнего ребенка, диагноз которого не уточняется. Еще один 19-летний мужчина находится в Жуковской больнице. Один человек от госпитализации отказался.

В Люберцах также госпитализировали пострадавшего из торгового центра «Садовод» с осколочными ранениями брюшной стенки.

Утром 18 июня Москва подверглась крупнейшей за два года атаке беспилотников ВСУ. Согласно официальным данным мэра столицы Сергея Собянина, средства противовоздушной обороны уничтожили более 190 вражеских беспилотников. В результате налета поврежден Московский нефтеперерабатывающий завод.