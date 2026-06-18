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12:04, 18 июня 2026Россия

Губернатор опубликовал подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Подмосковье

Воробьев: При атаке ВСУ ранены жители Люберец, Солнечногорска, Раменского и Котельников
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье ранены жители Люберец, Солнечногорска, Раменского и Котельников. Подробности о 17 пострадавших опубликовал губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram.

Так, в Раменском ранены три человека. В местную больницу с травмами живота, таза и конечностей доставили 22-летнего мужчину. В Центр охраны материнства и детства госпитализирована 10-летняя девочка с травмами голеней. В Жуковской больнице врачи оказывают помощь 35-летнему мужчине с повреждениями голеней, бедра, плеча и шеи.

В Солнечногорске ранен осколком в плечо 46-летний мужчина, которому помогли амбулаторно. Еще двое мужчин пострадали в Люберцах, их доставили в больницу в состоянии средней тяжести с травмой бедра и переломом руки. В Дзержинском госпитализировали мужчину с травмами шеи.

В Котельниках пострадали восемь человек, пять из которых проходят лечение в Люберецкой больнице. Это четверо мужчин с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести, а также 58-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и ранениями плеча. Помимо этого, в Центр охраны материнства и детства доставили трехлетнего ребенка, диагноз которого не уточняется. Еще один 19-летний мужчина находится в Жуковской больнице. Один человек от госпитализации отказался.

В Люберцах также госпитализировали пострадавшего из торгового центра «Садовод» с осколочными ранениями брюшной стенки.

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