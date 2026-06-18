Российский генерал призвал усилить наступление в зоне СВО на фоне атак на Москву

Соболев заявил, что наступление в зоне СВО обезопасит Россию от ударов ВСУ

Российский генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал усилить наступление в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине на фоне атак на Москву и регионы России. Его мнение публикует «Газета.Ru».

Парламентарий заявил, что наступление в зоне СВО обезопасит Россию от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы должны принять все меры для того, чтобы усилить охрану и оборону с воздуха наших объектов энергетики. Меры эти принимаются. Для того, чтобы этого не было впредь, нужно как можно раньше достичь целей специальной военной операции», — обозначил Соболев, подчеркнув, что достичь целей возможно посредством выхода российских войск на западные границы Украины.

В этой связи он призвал к «наступательным операциям с решительными целями» в зоне СВО. «Необходимо сосредоточить на одном-двух направлениях силы и средства [для наступления]», — заключил Соболев.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал «начать воевать всерьез» на фоне атаки дронов ВСУ на Москву. Парламентарий высказал мнение о том, что Вооруженным силам России нужно наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, чтобы прекратить налеты беспилотников.