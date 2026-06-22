ВСУ нанесли удары по заводу «Сборка» в Воронеже, объявлена ракетная опасность

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Воронежу. Губернатор региона Александр Гусев рассказал о последствиях атаки.

По его словам, после 11 дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили сразу несколько высокоскоростных воздушных целей в небе над городом. Гусев сообщил, что в ходе атаки пострадали три мирных жителя — один из них находится в тяжелом состоянии. Кроме того, были повреждены несколько производственных объектов на одном из местных предприятий. Также известно о повреждении фасадов и остекления нескольких жилых домов.

Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы. (…) Не приближайтесь к обломкам. Обнаружив подозрительные предметы, предупредите окружающих и сообщите по телефону 112 Александр Гусев губернатор Воронежской области

Под удар попал завод, выпускающий микроэлектронику

В ходе ракетного удара по Воронежу был поврежден завод полупроводниковых приборов «Сборка». На предприятии вспыхнул крупный пожар.

Очевидцы сообщают о густом черном дыме, поднимающемся над производственными объектами. Сам завод считается одним из крупнейших поставщиков элементной базы для предприятий, занимающихся сборкой радиоэлектронной продукции, средств связи и техники спецназначения.

Кроме того, предприятие является поставщиком полупроводниковых приборов для более чем 450 российских заводов, а также активно сотрудничает со странами ближнего зарубежья. Завод занимается производством транзисторов, микросхем и силовых модулей, которые применяются в бортовых системах управления некоторых российских ракет, а также в радиолокационных станциях и комплексах ПВО.

Назван возможный вид ракет, которыми ударили ВСУ

В России сделали предположение насчет вида использованных для атаки на Воронеж ракет ВСУ. Подробностями поделился военный корреспондент Юрий Котенок.

«ВСУ нанесли удар по Воронежу. Предварительно, били ракетами Storm Shadow», — рассказал журналист.

Одна из местных жительниц рассказала, что удары происходили прямо над ее домом. «Я услышала громкий гул, выглянула в окно и увидела, как очень невысоко летят штуки, похожие на ракеты, я насчитала три или четыре. Это очень страшно», — поделилась россиянка подробностями атаки.

Другие горожане, казавшиеся во время атаки на улице, заметили, что вместе с гулом под ногами поднялся сильный ветер.