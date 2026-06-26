Три московских аэропорта частично прекратили работу

Росавиация: Домодедово, Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию

Три столичных аэропорта частично прекратили работу — речь идет о воздушных гаванях Домодедово, Внуково и Шереметьево. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что аэропорты принимают и отправляют рейсы «по согласованию с соответствующими органами». Это связано с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

«Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — отмечает Росавиация.

По данным ведомства, ограничения на прием и выпуск самолетов также действуют в аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода.

Ранее стало известно, что аиаперевозчикам разрешили снова отправлять самолеты в Иран в любое время суток.

