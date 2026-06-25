Российским авиакомпаниям разрешили летать ночью в одну страну Ближнего Востока

Росавиация: Российские авиакомпании могут летать в аэропорты Ирана круглосуточно

Российские авиакомпании вновь могут летать ночью в одну страну Ближнего Востока. Об этом сообщила Росавиация.

Авиаперевозчикам разрешили снова отправлять самолеты в Иран в любое время суток. «Вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана могут вновь осуществляться круглосуточно», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Росавиация запрещала выполнять рейсы из России в Исламскую Республику с 23:00 до 11:00 по московскому времени. Информация об этом появилась 15 июня.