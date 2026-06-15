Российским авиакомпаниям запретили летать ночью в Иран

Российским авиакомпаниям запретили летать ночью в одну страну Ближнего Востока — речь идет об Иране. Об этом говорится в Telegram-канале Росавиации.

«С 14 до 24 июня 2026 года, в период с 23:00 до 11:00 мск, вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 11 утра до 23 часов ночи решения о полетах в Иран должны будут приниматься на основании произведенной оценки рисков, с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Ранее российские туроператоры потеряли десять миллиардов рублей из-за остановки продаж туров в страны Персидского залива на фоне конфликта Ирана и Израиля.