Россиянам рассказали о новых правилах оформления пенсий

Балынин: В России с 7 июля изменился перечень документов, необходимых для получения пенсий

В России с 7 июля вступил в силу приказ Министерства труда, изменяющий перечень документов, необходимых для получения пенсий. Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве Игорь Балынин в разговоре с РИА Новости пояснил, что появилось нового.

«Данные изменения направлены, прежде всего, на повышение удобства граждан в вопросе реализации своего конституционного права на получение пенсии», — подчеркнул Балынин.

Ключевое изменение — автоматизация процессов. Теперь людям не надо будет предоставлять данные о стаже и заработке, Социальный фонд будет их запрашивать самостоятельно через Единую цифровую платформу.

Дополнительные документы могут понадобиться в том случае, если отсутствуют необходимые сведения в государственных базах. Если все данные занесены в государственные системы, то человеку при оформлении пенсии требуется только паспорт и СНИЛС.

Эксперт также пояснил, что изменения затронули страховые, накопительные и государственные пенсии, а также размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Ранее российским пенсионерам рассказали о способах получить прибавку к пенсии в августе.