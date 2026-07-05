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16:53, 5 июля 2026Экономика

Российским пенсионерам рассказали о способах получить прибавку к пенсии в августе

RT: С 1 августа работавшим в 2025 году пенсионерам пересчитают страховые пенсии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС

Российским пенсионерам рассказали о способах получить прибавку к пенсии в августе 2026 года. Об этом RT рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

«С 1 августа 2026 года Социальный фонд автоматически пересчитает страховые пенсии тем, кто работал в 2025 году. Заявление подавать не нужно, фонд получает сведения о взносах напрямую от работодателей», — сообщил он, добавив, что нововведение закреплено в статье 18 Федерального закона №400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Эксперт пояснил, что взносы за прошлый год будут пересчитываться в баллы, и учитываться будут максимум три балла. «Стоимость одного балла в 2026 году составляет 156 рублей 76 копеек, поэтому максимальная прибавка равна 470 рублям 28 копейкам в месяц. Полные три балла набираются при зарплате около 69 тысяч рублей в месяц до вычета налога. Прибавку получат и те, кто уволился в течение 2025 года, значение имеет сам факт уплаты взносов за этот период», — пояснил он.

Ранее нескольким категориям россиян напомнили о праве досрочно выйти на пенсию. К ним отнесли педагогов, врачей и многодетных матерей.

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