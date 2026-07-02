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08:50, 2 июля 2026Экономика

Ряду россиян напомнили о праве досрочно выйти на пенсию

Соцфонд: Многодетные матери, педагоги и медики имеют право досрочно выйти на пенсию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ряд россиян имеют право на досрочный выход на пенсию. Об этом РИА Новости сообщили в Социальном фонде России.

В частности, на досрочные выплаты могут рассчитывать многодетные матери, жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, педагоги, медики, а также творческие работники.

При этом всем упомянутым категориям россиян нужно проработать минимум 15 лет официально и накопить минимум 30 пенсионных баллов.

Ранее сенатор Игорь Мурог напомнил, что работающие российские пенсионеры могут уволиться и не отрабатывать положенные две недели. Для этого в заявлении следует указать причину «в связи с выходом на пенсию».

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