14:21, 27 апреля 2026

Российским пенсионерам напомнили о возможности уволиться без отработки

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Работающие российские пенсионеры могут уволиться и не отрабатывать положенные две недели при одном условии. Сенатор Игорь Мурог напомнил, что для этого им нужно указать в заявлении причину «в связи с выходом на пенсию». Его слова передает RT.

Воспользоваться этим можно только один раз. Если пенсионер уже увольнялся с подобной формулировкой, а после снова устроился на работу, то две недели после подачи заявления придется отрабатывать на общих основаниях. Со своей стороны работодатель должен в день увольнения выплатить сотруднику зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие, если последнее предусмотрено договором.

Ранее эксперты Финансового университета при правительстве и Института социально-экономических проблем народонаселения РАН предупредили, что сбор налогов в России в высокой степени зависит от трудоспособного населения, поэтому его старение несет возрастающие риски для фискальной системы. Установлено, что критическое снижение доли трудоспособного населения приводит к падению сборов в бюджет. А увеличение доли граждан старше 65 лет, особенно если они не желают работать, способствует увеличению социальных расходов государства.

