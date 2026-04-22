В России предупредили о рисках из-за нежелания пенсионеров работать

«Ведомости»: В РАН предупредили о налоговых рисках из-за старения населения в РФ

Сбор налогов в России в высокой степени зависит от трудоспособного населения, поэтому его старение несет возрастающие риски для фискальной системы. Об этом в своем исследовании предупредили эксперты Финансового университета при правительстве и Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, пишут «Ведомости».

В работе «Демографические факторы налоговой политики: эффекты трансформации половозрастной структуры населения», опубликованной в журнале «Народонаселение», говорится, что критическое снижение доли трудоспособного населения приведет к падению сборов в бюджет.

Вместе с тем увеличение доли граждан старше 65 лет, особенно если они не желают работать, приводит к увеличению социальных расходов государства. Поэтому для смягчения будущих трудностей эксперты предлагают введение налоговых стимулов для продолжения пожилыми людьми трудовой деятельности.

Росстат прогнозирует, что к 2040 году доля трудоспособного населения в стране снизится до 59,3 процента, хотя еще в 2020 году она составляла 66,8 процента. Эта перспектива требует уточнения принципов построения налоговой системы. В качестве варианта эксперты предлагают снижение ставки налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) для работающих пенсионеров, особенно представителей дефицитных профессий, стратегических отраслей или социальной сферы.

Также возможно увеличение льгот для участников программы долгосрочных сбережений, продолжающих работать, или введение льгот для работодателей, сохраняющих места для пенсионеров.

Директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова подтвердила, что риски снижения сбора налогов из-за старения населения есть. Однако директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов напомнил, что скорость развития проблемы дает время для обсуждения ее решения.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков исключил новое повышение пенсионного возраста в стране в связи с кадровым дефицитом.