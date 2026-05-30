На Украине выступили против возвращения России на ЧМ по хоккею

Федерация хоккея Украины выступила против возвращения России на международные турниры

На Украине выступили против возвращения России и Белоруссии на чемпионаты мира по хоккею. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Украины.

«Федерация хоккея Украины осуждает решение Международной федерации хоккея (IIHF). Белоруссия продолжает быть союзником России. Мы готовим апелляцию. Этим странам не место в международном спорте любого уровня», — говорится в заявлении.

28 мая стало известно, что IIHF вернула на международные турниры под своей эгидой юниорскую и женскую сборные Белоруссии. Также организация отменила решение о недопуске российских команд.

Ранее сборная Украины по хоккею пробилась в высший дивизион чемпионата мира, она сыграет там в 2027 году. В последний раз украинцы выступали в группе сильнейших команд в 2007 году, на первенстве планеты в Москве.