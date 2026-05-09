Сборная Украины вышла в высший дивизион чемпионата мира по хоккею

Сборная Украины впервые за 20 лет вышла в высший дивизион ЧМ по хоккею

Сборная Украины впервые за 20 лет вышла в высший дивизион чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщате корреспондент «Ленты.ру».

Украинцы заняли второе место в группе А чемпионата мира первого дивизиона. Соревнования проходят в польском городе Сосновец с 4 по 10 мая. Первыми стали хоккеисты сборной Казахстана. Обе команды сыграют на ЧМ-2027 вместо слабейших сборных по итогам ЧМ-2026, который пройдет в швейцарских городах Цюрих и Фрибур.

В последний раз украинская команда играла в высшем дивизионе первенства планеты в 2007 году. Тот чемпионат мира проходил в Москве и Мытищах.

