08:09, 9 мая 2026Спорт

Сборная Украины вышла в высший дивизион чемпионата мира по хоккею

Владислав Уткин
Фото: INTS KALNINS / Reuters

Сборная Украины впервые за 20 лет вышла в высший дивизион чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщате корреспондент «Ленты.ру».

Украинцы заняли второе место в группе А чемпионата мира первого дивизиона. Соревнования проходят в польском городе Сосновец с 4 по 10 мая. Первыми стали хоккеисты сборной Казахстана. Обе команды сыграют на ЧМ-2027 вместо слабейших сборных по итогам ЧМ-2026, который пройдет в швейцарских городах Цюрих и Фрибур.

В последний раз украинская команда играла в высшем дивизионе первенства планеты в 2007 году. Тот чемпионат мира проходил в Москве и Мытищах.

Ранее стало известно, кто будет новым главным тренером сборной Украины по футболу. Ее возглавит итальянский специалист Андреа Мальдера.

