00:07, 5 мая 2026

Стал известен новый главный тренер сборной Украины по футболу

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Итальянский специалист Андреа Мальдера станет новым главным тренером сборной Украины по футболу. Об этом инсайдер Фабрицио Романо сообщил на своей странице в социальной сети X.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) пока не комментировала информацию.

Последним местом работы Мальдеры был французский «Марсель», где он входил в тренерский штаб Роберто Де Дзерби. С 2016 по 2021 год итальянец уже работал в тренерском штабе Андрея Шевченко в сборной Украины.

До Мальдеры пост главного тренера занимал Сергей Ребров, который возглавлял сборную с лета 2023 года, но не смог вывести Украину на чемпионат мира‑2026 и по итогу был уволен после поражения в плей‑офф квалификации от национальной команды Швеции.

