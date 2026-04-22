Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу

Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Уточняется, что стороны пришли к соглашению о прекращении сотрудничества. «Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом предстоящей сборной», — заявил президент УАФ Андрей Шевченко. Имя нового тренера национальной команды назовут позднее.
26 марта сборная Украины проиграла национальной команде Швеции со счетом 1:3. Таким образом украинцы потеряли шансы выступить в финальной стадии чемпионата мира-2026.
Ребров возглавлял сборную Украины с 2023 года. Он вывел команду в финальную часть Евро-2024, где украинцы заняли последнее место в группе.