Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:18, 22 апреля 2026

Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Уточняется, что стороны пришли к соглашению о прекращении сотрудничества. «Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом предстоящей сборной», — заявил президент УАФ Андрей Шевченко. Имя нового тренера национальной команды назовут позднее.

26 марта сборная Украины проиграла национальной команде Швеции со счетом 1:3. Таким образом украинцы потеряли шансы выступить в финальной стадии чемпионата мира-2026.

Ребров возглавлял сборную Украины с 2023 года. Он вывел команду в финальную часть Евро-2024, где украинцы заняли последнее место в группе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok