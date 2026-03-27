Сборная Украины не сыграет на ЧМ по футболу

Сборная Украины уступила Швеции в полуфинале отбора на ЧМ

Сборная Украины по футболу уступила команде Швеции со счетом 1:3 в полуфинале отборочного турнира на чемпионат мира-2026. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Победу сборной Швеции принес хет-трик нападающего лондонского «Арсенала» Виктора Дьёкериша. В составе сборной Украины голом престижа отметился 20-летний форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко.

В финале отборочного турнира сборная Швеции сыграет с Польшей, которая оказалась сильнее Албании. В свою очередь балканская страна и Украина не сыграют на чемпионате мира.

Ранее Украинскую федерацию футбола (УАФ) оштрафовали за поведение болельщиков на чемпионате Европы по футзалу.